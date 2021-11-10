TBMM Başkanı Şentop'tan "Paris İklim Anlaşması" paylaşımı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Söz konusu çevre ve iklim olduğunda ülkelerden, sınırlardan söz edemeyiz. Paris İklim Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin ülkemize ve bütün canlılarla ortak yaşam alanımız olan dünyamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.

Haberi Kaydet