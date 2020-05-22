TBMM Başkanı Şentop'tan Pakistan'a taziye mesajı
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TBMM Başkanı Şentop'tan Pakistan'a taziye mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karaçi'de havalimanı yakınlarındaki yerleşim bölgesinde düşen uçakta yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Pakistan'a taziye mesajı
22.05.2020 18:09 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:09

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karaçi'de havalimanı yakınlarındaki yerleşim bölgesinde düşen uçakta yaşamını yitirenler için başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Pakistan'da Lahor-Karaçi seferini yapan bir yolcu uçağının Karaçi Havalimanı yakınlarında düştüğünü derin bir teessürle öğrendiğini belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kardeş Pakistan halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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