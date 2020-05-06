TBMM Başkanı Şentop'tan, Özbekistan'a "geçmiş olsun" dileği

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan'daki Sardoba Barajı'nın duvarlarındaki su sızıntısı nedeniyle bölgedeki bir köyün sular altında kalması nedeniyle Özbekistan Senato Başkanı Tenzile Narbayeva ve Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Özbekistan'daki Sardoba Barajı'nın duvarlarındaki su sızıntısı nedeniyle bölgedeki bir köyün sular altında kalması nedeniyle Özbekistan Senato Başkanı Tenzile Narbayeva ve Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, 1 Mayıs günü Özbekistan'ın Başkenti Taşkent'in 150 km güneybatısında bulunan Sirdarya bölgesindeki Sardoba Barajının duvarlarındaki su sızıntısı nedeniyle bölgedeki bir köyün (Qurghontepa) sular altında kalması ve güvenlik nedeniyle bölgede bulunan üç köyden 11 bin 598 kişinin tahliye edilmesine ilişkin Özbekistan Senato Başkanı Tenzile Narbayeva ve Yasama Meclisi Başkanı Nurdincan İsmailov ile telefonla görüştü.

Şentop, görüşmede geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA