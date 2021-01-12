TBMM Başkanı Şentop, son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın açılışının yıl dönümünde anma mesajı paylaştı
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TBMM Başkanı Şentop, son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın açılışının yıl dönümünde anma mesajı paylaştı

12.01.2021 19:38 | Son Güncelleme: 12.01.2021 20:04
TBMM Başkanı Şentop, son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın açılışının yıl dönümünde anma mesajı paylaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın açılmasının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın açılmasının yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Bugün, Misak-ı Milli'yi kabul ederek İstiklal Savaşımızın siyasi manifestosunu açıklayan, demokrasinin gelişmesindeki önemli yapı taşlarından son Osmanlı Meclis-i Mebusan'ın açılmasının yıl dönümü. Meclis-i Mebusan'ın kahraman mensuplarını rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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