TBMM Başkanı Şentop'tan olağanüstü toplantı çağrısı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.
30.12.2019 17:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:40
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, olağanüstü toplantı çağrısı yaptı.
Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı. Şentop, 30 Aralık tarihinde Meclis Başkanlığı'na sunulan Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin görüşmelerine teminen 02 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00'te TBMM Genel Kurulu'nu toplantıya çağırdı.
(İHA)
Kaynak: İHA