TBMM Başkanı Şentop'tan "Öğretmenler Günü" mesajı Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'tan "Öğretmenler Günü" mesajı Açıklaması

23.11.2020 17:41 | Son Güncelleme: 23.11.2020 17:44
TBMM Başkanı Şentop'tan

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "24 Kasım Öğretmenler Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şentop, mesajında, "Yüzünü geleceğe dönmüş, her gün gelişmeye devam eden ve hedef olarak belirlediğimiz 'müreffeh ve öncü bir Türkiye'ye ulaşmak için tek güvencemiz olan çocuklarımızın hayata ve geleceğe hazırlanmalarında ulvi bir görev üstlenen kıymetli öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum." ifadesine yer verdi.

En önemli gücün bilgi olduğu bu dönemde eğitimin kahramanları olarak her imkan ve şartta fedakarlık gösteren, imkansızlıklar içinde imkanlar oluşturan, yüce gönülleri ile yalnızca öğretici değil eğitici bir rol model de olan öğretmenlerin varlığı ile Türkiye'nin büyümeye ve aydınlık yarınlara doğru yol almaya devam ettiğini kaydeden Mustafa Şentop, "Üstlendikleri sorumluluklarla yarınlarımızı inşa eden ve istikbalimizin mimarı olan öğretmenlerimizin devlet olarak her daim yanında olmayı sürdüreceğiz. İlim ve irfan ordumuzun güçlenerek, parlak istikbalimize doğru yol alması için birlik içinde, tüm samimiyet ve içtenliğimizle fedakar öğretmenlerimizi desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Gönüllerde müstesna bir yere sahip olan öğretmenlerin rehberliğinde geleceğe emin adımlarla ilerleneceğini ifade eden Şentop, başta görevleri başında şehit olmuş Aybüke ve Necmettin öğretmenler olmak üzere ahirete irtihal eden tüm öğretmenlere Allah'tan rahmet diledi.

Tüm öğretmenlere şükranlarını da sunan TBMM Başkanı Şentop, "24 Kasım Öğretmenler Günü"nü tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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