TBMM Başkanı Şentop'tan Myanmar'daki askeri darbeye kınama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Myanmar'daki askeri darbeyi kınadı.

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Myanmar ordusunun ülkenin seçimle iş başına gelmiş hükümetini ve devlet başkanını darbe yoluyla indirmesini kınıyorum. Halkın iradesini yok sayan bir anlayışın tezahürü olan darbelerin artık dünyanın hiçbir ülkesinde olmamasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta