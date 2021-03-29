TBMM Başkanı Şentop'tan Montrö tartışmalarına ilişkin açıklama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Montrö'yü tartışmaya açmadım. Sözlerimin ters anlaşılmasını anlamıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Montrö'yü tartışmaya açmadım. Sözlerimin ters anlaşılmasını anlamıyorum" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop Montrö tartışmalarıyla ilgili konuştu. Şentop: "Montrö'yü tartışmaya açmadım. Hak ve hukukumuzu antlaşmalar korumaz; antlaşmaları hak ve hukukumuzu koruma kudretimiz ve kararlığımız var eder. Başta Montrö olmak üzere Türkiye'nin taraf olduğu ve elde etmiş olduğumuz mevzilerle ilgili hiçbir tartışma yoktur, o konuşmada da böyle bir şey yoktur, benim hukuki boyutta anlatmam söz konusudur. Türkiye'de siyaset yapan bazı insanların bir kişiyi eleştirirken en azından ne dediğine bakması gerekir diye düşünüyorum" dedi.

Şentop, "Gerek Lozan, Gerek Montrö gibi anlaşmaların özel bir boyutu vardır. Sadece hukuki boyutlarla ilgili insanlar iş yapmazlar. Ben boşanmayla ilgili prosedür anlatsam, insanları boşanmaya teşvik etmiş mi olurum? Bu kadar saçmalığı anlamakta gerçekten zorlanıyorum. Montrö gibi, Lozan gibi anlaşmalarda çıkma gibi bir şeyin mevzubahis olmayacağını çok çarpıcı bir şekilde söyledim. O konuşmada da böyle bir şey yoktur, uluslararası anlaşmalarla ilgili hukuki boyutu anlatmam söz konusudur. Siyasetçi olarak ortalama zeka seviyesini hesap ederek konuşuyoruz. Bunun altında olan varsa yapabileceğim bir şey yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı