TBMM Başkanı Şentop'tan, milletvekillerine seyahat uyarısı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs önlemleri kapsamında milletvekillerine mümkün olduğunca yurt dışına çıkmamaları uyarısında bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs önlemleri kapsamında milletvekillerine mümkün olduğunca yurt dışına çıkmamaları uyarısında bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, milletvekillerine yazı göndererek koronavirüs konusunda uyarılarda bulundu. Şentop yazısında, son 2 hafta içinde Çin dışında görülen vaka sayısının 13 kat, virüsten etkilenen ülke sayısının ise 3 kat artması nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü'nün, küresel salgın ilan ettiğini hatırlattı. Şentop, "Gerekli tedbirlerin zamanında alınmaması sebebiyle birçok ülkede hızlı bir yayılım gösteren virüs, Sağlık Bakanlığımızın süreci başarılı bir biçimde yönetmesi sayesinde 11 Mart 2020 tarihine kadar ülkemizde görülmemiş, ancak bu tarihte bir vatandaşımızın virüse yakalandığı açıklanmıştır. Virüse yakalanan vatandaşımızın virüsü Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir" dedi.

Yeni tip koronavirüsün Avrupa ve Asya'daki hızlı yayılımı göz önünde bulundurulduğunda, yurtdışı seyahatlerinin enfekte olma ihtimalini artırdığına işaret eden Şentop, bu nedenle yurt dışı temaslara ilişkin getirilen kısıtlamalara dikkat çekti. Şentop, şu ifadeleri kullandı: "Yeni tip koronavirüsün oluşturduğu küresel sağlık tehdidi, milletvekillerimizin, personelimizin, ailelerinin, ayrıca ziyaretçilerimizin ve vatandaşlarımızın sağlığının korunması amacıyla TBMM bünyesinde de bazı tedbirlerin alınmasını gerektirmektedir. Bu kapsamda Başkanlığımız, başta TBMM'nin ortak alanları olmak üzere, makam odaları, milletvekili odaları, çalışma odaları ve salonlarda hijyenin tesisi için gerekli çalışmaların yürütülmesini titizlikle takip etmekte ve Sağlık Bakanlığı ile temas halinde alınabilecek ilave tedbirleri değerlendirmektedir. Bu çerçevede siz sayın milletvekillerimizin de mümkün olduğunca yurt dışı seyahatlerinde bulunmamak ve zorunlu olmayan seyahatleri ertelemek, yurt dışından ülkeye giriş yapılması durumunda hastalığın kuluçka süresi olan 14 gün boyunca istirahat etmek ve Meclis çalışmalarına katılmamak, yakın zamanda yurtdışı geçmişi olan vatandaşlarımızın ziyaret taleplerini bir süre ertelemek ve yine ziyaretçi sayısının mümkün olduğunca azaltılmasını sağlamak konularında gerekli hassasiyeti göstereceğinizden tereddüdüm bulunmamaktadır."

Kaynak: DHA