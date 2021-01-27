TBMM Başkanı Şentop'tan, milletvekillerine Kovid-19 aşısı yapılacağı haberlerine yalanlama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığına ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine Kovid-19 aşısı yapılacağına dair haberlerin, uydurma ve asılsız olduğunu bildirdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığına ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine Kovid-19 aşısı yapılacağına dair haberlerin, uydurma ve asılsız olduğunu bildirdi.

Şentop, Twitter'daki hesabından, milletvekillerine aşı yapılacağı yönünde çıkan haberlere ilişkin açıklamada bulundu.

"TBMM'nin Sağlık Bakanlığı ile protokol yaptığı ve pazartesi gününden itibaren milletvekillerine aşı yapılacağına dair haberler, külliyen uydurmadır; asılsızdır." ifadesine yer veren Şentop, Sağlık Bakanlığı ile yapılmış bir protokolün bulunmadığını ve aşı yapılması konusunda milletvekilleri için planlamanın olmadığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan