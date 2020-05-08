TBMM Başkanı Şentop'tan Mesut Yılmaz'a 'geçmiş olsun' dileği
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TBMM Başkanı Şentop'tan Mesut Yılmaz'a 'geçmiş olsun' dileği

TBMM Başkanı Şentop'tan Mesut Yılmaz'a 'geçmiş olsun' dileği
08.05.2020 21:28 | Son Güncelleme: 08.05.2020 21:28

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beyin ameliyatı geçiren eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a geçmiş olsun dileğini iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, beyin ameliyatı geçiren eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'a geçmiş olsun dileğini iletti.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz ile telefonla görüştü.

Şentop, görüşmede, Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinde beyin ameliyatı geçiren Mesut Yılmaz için geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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