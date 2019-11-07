TBMM Başkanı Şentop'tan Meksiko'daki Atatürk Anıtı'na ziyaret

07.11.2019 00:22 | Son Güncelleme: 07.11.2019 00:22

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'nın başkenti Meksiko'daki Atatürk Anıtı'nı ziyaret etti.

Şentop, MIKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısı için geldiği Meksiko'da programına başladı.

Beraberindeki TBMM heyeti ile ilk olarak Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Tahsin Timur Söylemez eşliğinde Atatürk Anıtı'nın bulunduğu meydana giden Şentop, La Reforma Bulvarı üzerindeki anıta, üzerinde "TBMM Başkanı" yazılı kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı.

Meclis Başkanı Şentop daha sonra anıtın önünde AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM İdare Amiri ve MHP Ankara Milletvekili Erkan Haberal, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ve Büyükelçi Söylemez ile fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA