TBMM Başkanı Şentop'tan Medipol Başakşehir'e destek mesajı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop'tan Medipol Başakşehir'e destek mesajı Açıklaması

09.12.2020 00:59 | Son Güncelleme: 09.12.2020 01:03
TBMM Başkanı Şentop'tan Medipol Başakşehir'e destek mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain (PSG) ile yapılan maçta Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun Medipol Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunmasına tepki gösterdi.

Şentop, Twitter hesabından #Notoracism Hashtag'ı ile yaptığı paylaşımda, "Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Başakşehir futbol takımımızın Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik, maçın 4. hakemi, Romanya Futbol Federasyonu'ndan Sebastian Costantin Coltescu'nun ırkçı ifadelerini kınıyor, her alanda bu ayrımcılığı lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

İlgili Haberler

TBMM Başkanı Şentop, Yozgat'ta
TBMM Başkanı Şentop, Yozgat'ta
TBMM Başkanı Şentop, GDAÜPA Daimi Komite Toplantısı'na katıldı
TBMM Başkanı Şentop, GDAÜPA Daimi Komite Toplantısı'na katıldı
BBP Genel Başkanı Destici'den 'Dünya Engelliler Günü' mesajı Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici'den "Dünya Engelliler Günü" mesajı Açıklaması

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Süleyman Soylu Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Gonca Vuslateri Nesrin Cavadzade
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Silah Aralık Fenerbahçe Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop'tan Medipol Başakşehir'e destek mesajı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 01:02:48. #1.14#
title