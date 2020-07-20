HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

TBMM Başkanı Şentop'tan Medipol Başakşehir'e kutlama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu olan Medipol Başakşehir'i kutladı.

TBMM Başkanı Şentop'tan Medipol Başakşehir'e kutlama
20.07.2020 07:45 | Son Güncelleme: 20.07.2020 07:48

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun şampiyonu olan Medipol Başakşehir'i kutladı.

Şentop, sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı mesajında, "2019 -2020 Türkiye Süper Lig'i Cemil Usta Sezonu'nu şampiyon olarak tamamlayan Medipol Başakşehir futbol takımını, ayrıca salgının zorlu şartlarında mücadele eden tüm takımlarımızı tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti Dünya
Parkta yürüyüş yapan 3 kadın, karşılarına çıkan ayı ile selfie çekti
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım Güncel
Türkiye'nin en büyük adasında toplu uğur böceği ölümleri tedirgin etti: 20 yıldır ilk kez böyle bir şeyle...
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi Magazin
Şeyma Subaşı, Elle Türkiye dergisinin yaz sayısının kapak fotoğrafı için poz verdi
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı Güncel
Küçük kıza tacizde bulunan yaşlı adam hakkında soruşturma başlatıldı
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı Güncel
Bakan Koca'nın vaka sayısındaki artışa dikkat çektiği Gaziantep'te mesire alanları dolup taştı
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 13 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Mısır, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesine tepki gösterdi
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Sahte sandığı 50 TL'lik banknotun hatalı basım olduğunu öğrenen kadın tekliflere açık
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
Milyoner'deki 60 bin liralık 'Yeşilçam' sorusu herkesin dilinde! Cevapları gören kahkaha attı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
İçişleri Bakanlığı, Twitter'da Mehmet Metiner hakkında paylaşım yapan hesabın Bakan Soylu'nun oğluna ait olmadığını açıkladı
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Konyaspor cephesi, Trabzonspor'un penaltısına sosyal medyadan tepki gösterdi
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can sakallarını kesti
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
HDP'li vekilin tecavüz ettiği kadın iğrenç olayı anlattı: Sadistçe, hunharca tecavüz etti
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
ABD'de kadın polis dehşeti! Üstüne yürüyen falçatalı adama kurşun yağdırdı
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
Son Dakika: Antalyaspor'a 1-0 mağlup olan Ankaragücü, Süper Lig'den düşen ilk takım oldu
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Sosyal medya fenomeni Anna Mya, NBA'in Disney World kampüsüne davet edildi
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Tartışmaların odağındaki Tarih Kurumu Başkanı özür diledi: Çok pişmanım, Erdoğan isterse istifa ederim
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Merve Boluğur cesur mayosuyla dikkatleri üzerine çekti
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunu tanıdıkları öldürmüş
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, hayatını kaybederken iki arkadaşı da ağır yaralandı
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Televizyon dünyasında son yılların en büyük transferi! Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'da oynayacak
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Siyah bikinisiyle objektiflere yakalanan Bade İşçil, kusursuz fiziğiyle büyülüyor
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Doğum ihbarına giden ambulansın yanında durmasına sinirlenen şahıs kurşun yağdırdı
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
Son Dakika: Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup eden Başakşehir, şampiyon oldu
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Başakşehir'in şampiyonluğunu sahada futbolcularla kutladı
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ali Ağaoğlu'nun 6 milyon TL'lik aracını fareler kemirdi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
Ünlü isimlerin avukatı, sevgilisinden dünyaya gelen bebeği reddedip apar topar evlendi
'Huysuz Virjin' karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
"Huysuz Virjin" karakteriyle tanınan Seyfi Dursunoğlu, 20 Temmuz'da son yolculuğuna uğurlanacak
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Yasin Obuz'dan Nisa'ya: Evrim yılansa, sen çıngıraklı yılansın
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Bülent Turan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Merve Boluğur Huysuz Virjin
Spor Falcao Ali Koç Aziz Yıldırım Emre Belözoğlu Tahir Karapınar
Daha Fazla Bakan Muğla Twitter Beşiktaş
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop'tan Medipol Başakşehir'e kutlama - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.7.2020 07:55:24. #1.14#
title