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TBMM Başkanı Şentop'tan Medipol Başakşehir'e kutlama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısından dolayı Medipol Başakşehir'i kutladı.

13.12.2019 10:40 | Son Güncelleme: 13.12.2019 10:40
TBMM Başkanı Şentop'tan Medipol Başakşehir'e kutlama

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, UEFA Ligi'ndeki başarısından dolayı Medipol 'i kutladı.

Şentop, Twitter'daki hesabından, "UEFA Avrupa Ligi'nde müthiş bir mücadelenin ardından gruptan lider olarak çıkmayı başaran İstanbul Medipol Başakşehir futbol takımını tebrik ediyor ve bundan sonraki turlarda başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.

Kaynak: AA
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