TBMM Başkanı Şentop'tan, Kurban Bayramı'nda yoğun telefon diplomasisi TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı dolayısıyla 23 meclis ve senato başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, mevkidaşlarına bayram tebriklerini iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kurban Bayramı dolayısıyla 23 meclis ve senato başkanı ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek, mevkidaşlarına bayram tebriklerini iletti.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, dört günlük Kurban Bayramı süresince İslam ülkeleri, Türk Dünyası ve Balkanlardan mevkidaşlarıyla yoğun bir telefon diplomasisi gerçekleştirdi.

Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile başladığı bayram tebriği görüşmelerine Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile devam etti.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde ise Cezayir Ulusal Meclisi Başkanı Süleyman Şenin, Tunus Meclis Başkanı Rasid el-Gannuşi ve Cibuti Ulusal Meclisi Başkanı Mohamed Ali Houmed ile bayramlaşan Şentop'un daha sonra Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Asımbayev ile bir görüşmesi oldu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bayramın üçüncü günü Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanıranı, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov, Katar Meclis Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid el-Mahmud, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile görüşme yaptı.

Şentop, ayrıca Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Rustami Emomali, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Puan Maharanı, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddinjon Ismailov, Afganistan Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Meşri, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf, Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim, Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun, Kosova Meclis Başkanı Vjosa Osmani ve Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmelerde bayram tebriğinin yanısıra ikili ilişkiler ve bölgeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunan Şentop, dost ülkelere Türkiye'nin desteğini ifade etti.

Kaynak: AA