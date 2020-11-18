TBMM Başkanı Şentop'tan Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye tebrik
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop'tan Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye tebrik

18.11.2020 12:33 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:36
TBMM Başkanı Şentop'tan Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye tebrik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'yi tebrik etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'yi tebrik etti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türk bilim insanları Şahin ve Türeci'yle görüştüğünü bildirdi.

Şentop, "Kovid-19 aşısını geliştiren kıymetli bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile görüşüp kendilerini tebrik ettim. İki vatandaşımızın bu başarısı, Türkiye'ye bağlılıkları ve hizmet sevdaları hepimiz için gurur verici. Tekrar tebrik ediyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

İlgili Haberler

Son Dakika | TBMM Başkanı Şentop: 'Bayrak ve Ezan Karabağ'da yeniden yükseldi'
Son Dakika | TBMM Başkanı Şentop: "Bayrak ve Ezan Karabağ'da yeniden yükseldi"
TBMM Başkanı Şentop, Avrupa'ya açılan ilk ihraç yük trenini Bulgaristan'a yolcu etti
TBMM Başkanı Şentop, Avrupa'ya açılan ilk ihraç yük trenini Bulgaristan'a yolcu etti
TBMM Başkanı Şentop, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 akademik yılı açılış dersine katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 akademik yılı açılış dersine katıldı

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Abdülhamit Gül Berat Albayrak Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Acun Ilıcalı Aydemir Akbaş Caner Cindoruk Yıldız Çağrı Atiksoy
Spor Ozan Tufan Mert Günok Şenol Güneş Sergen Yalçın Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kaza Kasım Kabine Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop'tan Kovid-19 aşısı geliştiren Uğur Şahin ve Özlem Türeci'ye tebrik - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.11.2020 12:40:28. #1.14#
title