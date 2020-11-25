TBMM Başkanı Şentop'tan Katar Şura Meclisi seçimlerine ilişkin açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop'tan Katar Şura Meclisi seçimlerine ilişkin açıklama Açıklaması

25.11.2020 17:31 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:34
TBMM Başkanı Şentop'tan Katar Şura Meclisi seçimlerine ilişkin açıklama Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gelecek yıl ekim ayında yapılması öngörülen Katar Şura Meclisi seçimlerinin Katar halkı için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bu kararın, Katar halkının siyasete katılımını destekleyecek çok önemli bir gelişme olduğu kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gelecek yıl ekim ayında yapılması öngörülen Katar Şura Meclisi seçimlerinin Katar halkı için hayırlara vesile olmasını dileyerek, "Bu kararın, Katar halkının siyasete katılımını destekleyecek çok önemli bir gelişme olduğu kanaatindeyim." ifadesini kullandı.

Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin, Şura Konseyinin 49'uncu açılış törenindeki konuşmasında, Şura Meclisi seçimleri için gerekli hazırlıkların yapıldığı, seçimlerin Ekim 2021'de düzenleneceği açıklamasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

TBMM Başkanı Şentop, 29 Nisan 2003'teki referandumda Katarlıların yüzde 98,4 gibi yüksek bir teveccühle kabul ettiği anayasa değişikliklerinin gereği olarak bir adımın daha hayata geçirilmesi anlamına gelen bu kararın, Katar halkının siyasete katılımını destekleyecek çok önemli bir gelişme olduğuna dikkati çekti.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam
Araç sahipleri rakamı görünce neye uğradığını şaşıracak! Benzine büyük zam
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını, sonra kendini öldürdü
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını, sonra kendini öldürdü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara altın ve döviz çağrısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara altın ve döviz çağrısı

Katar'ın, Türkiye'nin ikili ve bölgesel iş birliği bağlamında büyük önem atfettiği değerli bir ortak olduğuna işaret eden Şentop, "Ülkelerimiz küresel ve bölgesel meselelerle ilgili birçok alanda eş güdüm içinde ve ortak hareket etme tavrını sürdürürken parlamenter diplomasi, ticaret, savunma ve askeri iş birliği alanlarında da temaslarını giderek derinleştirmekte ve yoğunlaştırmaktadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Al Sani arasındaki yakın dostluk hukuku ve samimi ilişkilerin iki ülke arasındaki ilişkilerin de istikametini belirlediğini vurgulayan Mustafa Şentop, "Türkiye ile Katar iş birliğinin, halklarımızın ve bölgemizin refah ve güvenliğine katkı sağlamak için olmazsa olmaz bir unsur olduğu düşüncesiyle küresel ve bölgesel gelişmeler karşısında birlikte hareket etmeye devam edeceğimizden ve mevcut kardeşlik ilişkilerimiz ile karşılıklı anlayışı güçlendireceğimizden emin olduğumuzu da bir kez daha belirterek, 2021 Ekim ayında yapılması öngörülen seçimlerin Katar halkı için hayırlara vesile olmasını dilerim." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

İlgili Haberler

TBMM Başkanı Şentop'tan, Avrupa'nın göç ve göçmen çocuklar tutumuna eleştiri Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop'tan, Avrupa'nın göç ve göçmen çocuklar tutumuna eleştiri Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan yazar Ahmet Kekeç'in vefatına ilişkin açıklama Açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan yazar Ahmet Kekeç'in vefatına ilişkin açıklama Açıklaması
TBMM Başkanı Şentop, Meclis Kreşi öğretmenlerini kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Meclis Kreşi öğretmenlerini kabul etti

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sinan Akçıl Hande Erçel Acun Ilıcalı Mustafa Topaloğlu
Spor Mert Günok Deniz Türüç Ersun Yanal Samet Aybaba Gökhan Gönül
Tüm Haberler Ölü Türk Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop'tan Katar Şura Meclisi seçimlerine ilişkin açıklama Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 17:46:24. #1.15#
title