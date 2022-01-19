TBMM Başkanı Şentop'tan Katar'daki Türk Komutanlığına Ziyaret - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop'tan Katar'daki Türk Komutanlığına Ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- TBMM Başkanı Şentop'tan Katar'daki Türk Komutanlığına ziyaret TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'daki Türk Birleşik Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

- TBMM Başkanı Şentop'tan Katar'daki Türk Komutanlığına ziyaret

DOHA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Katar'daki Türk Birleşik Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, resmi ziyarette bulundukları Katar'da Türk Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret etti. Şentop, askerler tarafından karşılanmasının ardından Birlik Şeref Defterini imzaladı. Şentop daha sonra Katar Türk Birliği Komutanı Tuğgeneral Bilal Çokay'dan birliğin görev ve faaliyetleri hakkında brifing aldı.

Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti Türk Birliği'nde görev yapan komutan ve askerlerle birlikte yemek yedikten sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Katar'daki Türk Komutanlığına Ziyaret

TBMM Başkanı Şentop'tan Katar'daki Türk Komutanlığına Ziyaret

TBMM Başkanı Şentop'tan Katar'daki Türk Komutanlığına Ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Mustafa Şentop, Parlamento, Katar, Türk, Politika, Güncel, Haber

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