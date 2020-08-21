TBMM Başkanı Şentop'tan Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfi için kutlama mesajı Açıklaması Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Sakarya Gaz Sahası'ndaki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfi dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ağustos ayının, tarihlerinde özel bir yeri olduğuna işaret etti.

Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi ve Gazi Mustafa Kemal'in başkumandanlığında kazanılan Büyük Taarruz'un, bu ayda gerçekleştiğini anımsatan Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde tarihi bir gün yaşıyoruz. Karadeniz'de bulunan büyük doğal gaz rezervi Türkiye'nin, düşmanlarını imrendiren ve kaygılandıran, dostlarına da güç ve güven veren duruşunun önemli bir miladıdır. Cenabı Hakk'ın insanlara bahşettiği kaynaklara, hala sömürgeci, zalimce bir yaklaşımla göz dikenler bilmelidir ki, Türkiye'nin kaynakları ve kazançları, daima tüm insanlığın faydası ve huzuru içindir. Geleceğe umutla bakmamızı sağlayan, büyük Türkiye ideali için kararlı adımlarla yürüyen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum. Böyle bir müjdenin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA