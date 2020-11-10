TBMM Başkanı Şentop'tan Karabağ mesajı Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'tan Karabağ mesajı Açıklaması

10.11.2020 08:47 | Son Güncelleme: 10.11.2020 08:50
TBMM Başkanı Şentop'tan Karabağ mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasına ilişkin, "Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da kabul edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ermenistan'ın, Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasına ilişkin, "Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyeti nihayet düşmanı tarafından da kabul edildi. Ermenistan, işgal edip katliam yaptığı Karabağ'dan çekilmeye ve teslim olmaya mecbur kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın meşru hakkı ve galibiyetinin, nihayet düşmanı tarafından da kabul edildiğini, Ermenistan'ın işgal edip katliam yaptığı Karabağ'dan çekilmeye, teslim olmaya mecbur kaldığını belirtti.

Tarihin trajik bir sayfasının Azerbaycan için zaferle kapandığına dikkati çeken Şentop, bayrak ve ezanın, Karabağ'da yeniden yükseldiğini vurguladı.

Kardeş Azerbaycan'ın kahraman ordularının zaferini yürekten kutlayan Şentop, şehitleri rahmetle andı.

Şimdi bölgede zafer ve barışın gölgesinde yaraların sarılacağının, çocukların yeniden şarkılar söyleyeceğinin altını çizen Mustafa Şentop, "Allah'a hamdolsun. Bu güzel gecenin şanı kıyamete kadar sürsün." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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