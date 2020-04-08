TBMM Başkanı Şentop'tan, İran Meclis Başkanı Laricani'ye geçmiş olsun telefonu TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden İran Meclis Başkanı Ali Laricani'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan ve tedavisi devam eden İran Meclis Başkanı Ali Laricani'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şentop, Kovid-19 nedeniyle tedavisi devam eden Laricani'yi telefonla aradı.

Şentop, Laricani'ye geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Laricani de Şentop'a, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Kaynak: AA