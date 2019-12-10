TBMM Başkanı Şentop'tan "İnsan Hakları Evrensel Bildirisi" mesajı Açıklaması

10.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:40

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisi hem demokrasinin kökleşmesini sağlayacak hem de insan hakkı ihlallerini, 'sıfır ihlal' hedefiyle en aza indirecek iradeyi sürdürmekte kararlıdır." ifadesini kullandı.

Şentop, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 71. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İnsanların doğuştan sahip oldukları temel hak ve özgürlüklerin bütününü oluşturan değerlerin, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile 71 yıl önce kayıt altına alındığına işaret eden Şentop, beyannamenin, bütün insanların doğduğu andan itibaren vazgeçilemez ve devredilemez özellikteki haklarının korunmasını hedeflediğini vurguladı.

Türkiye'nin, tüm insanların, hiçbir ayrım gözetmeksizin özgür ve onurlu bir yaşama sahip olmasını öngören beyannameye imza koyan ülkelerin başında geldiğine dikkati çeken Şentop, "Ancak beyannameye kaynaklık eden ve ilk imzaları koyan batılı ülkelerin, dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanan çatışmalardaki rolleri, kendilerini ileri gören ülkelerin ahlaki ve vicdani olarak sorgulanmalarını zaruri kılmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin yayımlanma amacıyla yaklaşık aynı gayeyle kurulan Birleşmiş Milletlerin durumu ise ortadadır. Geride bırakılan 71 yılda yaşananlar, geçmişteki kanlı savaş tecrübelerinden yeteri kadar ders alınmadığını göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Türkiye'nin geçmiş yıllarda yaşadığı bazı olumsuz tecrübelere rağmen, temel insan hakkının korunması ve geliştirilmesi konusunda ilkelerini sağlamlaştırdığını hem uygulama hem de kanunlardan kaynaklanan sorunları gidermek için kararlı davranışını sürdürdüğünü bildirdi.

Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisi de yıllar içinde çıkardığı kanunlar ile insan hakkının korunmasını sağlayacak çok önemli düzenlemelere imza atmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi hem demokrasinin kökleşmesini sağlayacak hem de insan hakkı ihlallerini, 'sıfır ihlal' hedefiyle, en aza indirecek iradeyi sürdürmekte kararlıdır. İnsanlığın çektiği derin acılar neticesinde oluşturulan belgeye samimiyetle sadık kalınması dileğiyle İnsan Hakları Bildirisinin yayımlanışının 71. yılını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA