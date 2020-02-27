: TBMM Başkanı Şentop'tan Hocalı Katliamı tepkisi

27.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:34

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hocalı Katliamı, şu an için yapanların yanına kar kalmış gibi gözüküyor. Ancak Bosna kasapları Karadziç ve Miloseviç'ten nasıl hesap sorulduysa, Hocalı'da ellerini kanla yıkayan canilerden de er veya geç mutlaka hesap sorulacak." dedi.

Azerbaycan Büyükelçiliğince, TBMM Halkla İlişkiler Binası'nda Hocalı Katliamının 28. Yılı Resim Sergisi, Şentop ve çok sayıda milletvekilinin katılımıyla açıldı.

Kaynak: AA

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