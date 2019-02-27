TBMM Başkanı Şentop'tan 'Hocalı Katliamı' Mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hocalı Katliamı şehitlerini, katliamın 27'nci yıl dönümünde yayımladığı mesajla andı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hocalı Katliamı'nın 27'nci yıl dönümünde mesaj yayımladı. Şentop, insanlık tarihinin en büyük katliamlarından birinin 27 yıl önce bugün, Dağlık Karabağ'ın başkenti Hocalı'da gerçekleştirildiğini aktardığı mesajında, "1992 yılında Azerbaycan'a saldıran Ermeni birlikleri, Dağlık Karabağ ile birlikte Azerbaycan topraklarının beşte birini işgal edip, 1 milyon Azerbaycan Türkünü yaşadıkları topraklardan tehcir etmiştir. 26 Şubat 1992 tarihinde Dağlık Karabağ'ın başkenti Hocalı'ya saldıran Ermeni birlikleri tarafından gerçekleştirilen katliam neticesinde 106'sı kadın, 83'ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azerbaycanlı hayatını kaybetmiştir. Aynı saldırıdan 487 Azerbaycanlı ağır yaralı olarak kurtulmuş, 150 kişiden de bir daha haber alınamamıştır. Bu arada Ermeni birlikleri 1275 Azerbaycan Türkünü rehin alarak askeri kamplara götürmüştür" ifadelerini kullandı.

Şentop mesajında, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen katliamın hesabının uluslararası kuruluşlar tarafından sorulmadığını vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın sorunu, Türkiye'nin sorunudur. Yaşadıkları acıyı paylaşıyoruz. Türkiye olarak her zaman Azerbaycan ile dayanışma içinde olmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Bu müessif hadisenin yıl dönümünde Hocalı Katliamı'nı bir kez daha tel'in ediyor, bu hadisede hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vesileyle uluslararası camiayı Hocalı Katliamı'na ve acı sonuçlarına karşı duyarlı olmaya davet ediyorum." - Ankara

Kaynak: DHA