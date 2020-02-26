TBMM Başkanı Şentop'tan "Hocalı katliamı" açıklaması

26.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:50

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hocalı katliamına katılmış olanların, 'Cenevre Sözleşmesi, İnsan Hakları Beyannamesi, Vatandaş ve Siyasi Haklar Konusunda Uluslararası Sözleşme, Ateşkes Zamanında ve Askeri Çatışmalar Zamanı Kadın ve Çocukların Korunması Beyannamesi' gibi birçok uluslararası hukuki antlaşmaya rağmen hiçbir cezai müeyyide ile karşılaşmaması insanlık vicdanını derinden sarsmaktadır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Hocalı katliamına ilişkin açıklama yaptı. Şentop, 28 yıl önce 25 Şubat'ı 26 Şubat'a bağlayan gece tüm dünyanın gözleri önünde bir vahşet gerçekleştirildiğini hatırlatarak, "Ermenistan askeri güçleri tarafından, kardeşimiz ve soydaşımız Azerbaycan halkına yapılan ve insanlık tarihine 'Hocalı Katliamı' olarak geçen bu vahşet, 21. asrın en büyük acılarından birisi olarak hafızalara kazındı. 26 Şubat 1992'de Ermenistan askeri güçleri, Hocalı köyünde sivil, kadın, çocuk, yaşlı ayrımı yapmadan resmi rakamlara göre 613 kişiyi katletti. O dönemde çekilmiş görüntüler ve fotoğraflar, hayatını kaybedenlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, kulakları, burunları ve kafaları ile vücutlarının çeşitli uzuvlarının kesilmiş olduğu dehşetli hadiseleri yansıtırken, vahşetin büyüklüğünü de önünde gözler önüne serdi" ifadelerini kullandı.

Şentop şunları kaydetti:

"İnsanlık adına kara bir leke olan bu tür saldırgan eylemlerin tekrarlanmaması adına, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası toplumun ilgili kararları çerçevesinde bu katliama hak ettiği önemi vermesi ve gerekli tepkiyi göstermesi insanlık vazifesidir. Hocalı katliamına katılmış olanların, "Cenevre Sözleşmesi, İnsan Hakları Beyannamesi, Vatandaş ve Siyasi Haklar Konusunda Uluslararası Sözleşme, Ateşkes Zamanında ve Askeri Çatışmalar Zamanı Kadın ve Çocukların Korunması Beyannamesi" gibi birçok uluslararası hukuki antlaşmaya rağmen hiçbir cezai müeyyide ile karşılaşmaması insanlık vicdanını derinden sarsmaktadır. Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraber bütün Türk halkının ve insanlığın yüreğini yakan Hocalı Katliamı kurbanlarının çektikleri acıların tüm dünya halkları tarafından anlaşılması gerektiği aşikardır. Hocalı Katliamı'nın faillerinin ve sorumluların uluslararası hukukta yargı önüne çıkarılması ve Ermenistan'ın işgal ettiği Azerbaycan topraklarından bir an önce çekilmesi hususunda Türkiye olarak her zaman Azerbaycan ile dayanışma içinde olma kararlılığımız katidir. Bu müessif hadisenin yıl dönümünde Hocalı Katliamı'nı bir kez daha tel'in ediyor, bu hadisede hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyorum."

(İHA)

Kaynak: İHA