TBMM Başkanı Şentop'tan hayvan hakları düzenlemesi mesajı Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'tan hayvan hakları düzenlemesi mesajı Açıklaması

05.10.2020 18:09 | Son Güncelleme: 05.10.2020 18:12
TBMM Başkanı Şentop'tan hayvan hakları düzenlemesi mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayvan haklarının korunmasına ilişkin düzenleme konusunda, "Bütün parti gruplarının katkı sağlayacağı kapsamlı bir düzenlemenin faydalı olacağına inanıyorum.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, hayvan haklarının korunmasına ilişkin düzenleme konusunda, "Bütün parti gruplarının katkı sağlayacağı kapsamlı bir düzenlemenin faydalı olacağına inanıyorum. Bu mülahazayla partilerimizin grup yetkilileriyle görüştüm. Hepsinin olumlu yaklaşımından memnuniyet duydum." dedi.

Şentop, sosyal medya hesabından, hayvanseverlerin uzun süredir beklediği hayvan hakları düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM'de partilerin ortak kararıyla hayvan haklarının korunmasına ilişkin Meclis Araştırma Komisyonunun kurulduğunu, komisyonun, kapsamlı bir rapor hazırladığını belirten Şentop, raporun, 16 Ocak 2020'de Genel Kurulda görüşüldüğünü hatırlattı.

Şentop, komisyonun, rapordaki tespitlerinden de hareketle kapsamlı bir kanun düzenlemesi yapılması gerektiğini dile getirdi.

Hayvan haklarına ilişkin TBMM'de halen farklı komisyonlarda 27. Dönem'de verilen 35 kanun teklifi bulunduğuna dikkati çeken Şentop, "Bütün parti gruplarının katkı sağlayacağı kapsamlı bir düzenlemenin faydalı olacağına inanıyorum. Bu mülahazayla, partilerimizin grup yetkilileriyle görüştüm, hepsinin olumlu yaklaşımından memnuniyet duydum. En kısa zamanda hayvan hakları konusunda kapsamlı, ortak bir düzenlemenin geleceğini ve kanunlaşacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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