TBMM Başkanı Şentop'tan Hatay'ın ana vatana katılmasının 81. yıl dönümü mesajı Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'tan Hatay'ın ana vatana katılmasının 81. yıl dönümü mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Farklı dinlerin, farklı kültürlerin iç içe, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşadığı, bu bakımdan bugün de Anadolu'nun kadim medeniyet beşiği olan Hatay'ın ana vatana katılımı milli birliğimizi, bütünlüğümüzü güçlendirmiş;

TBMM Başkanı Şentop'tan Hatay'ın ana vatana katılmasının 81. yıl dönümü mesajı Açıklaması
23.07.2020 22:17 | Son Güncelleme: 23.07.2020 22:20

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Farklı dinlerin, farklı kültürlerin iç içe, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşadığı, bu bakımdan bugün de Anadolu'nun kadim medeniyet beşiği olan Hatay'ın ana vatana katılımı milli birliğimizi, bütünlüğümüzü güçlendirmiş; barış içinde yaşama, birlik ve beraberliğimize sahip çıkma kararlılığımızın bir nişanesi olmuştur." ifadesini kullandı.

Şentop, Hatay'ın ana vatana katılmasının 81. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, büyük bir sadakatle vatanına bağlı olan Hatay halkının, 81 yıl önce kendi hür iradesiyle ana vatanla kucaklaşma iradesinde bulunduğunu, kendisine vurulmak istenen esaret zincirini kırdığını ve şanlı tarihine yeni bir sayfa daha eklediğini belirtti.

Şentop, şunları kaydetti:

"Farklı dinlerin, farklı kültürlerin iç içe, kardeşçe ve hoşgörüyle yaşadığı, bu bakımdan bugün de Anadolu'nun kadim medeniyet beşiği olan Hatay'ın ana vatana katılımı milli birliğimizi, bütünlüğümüzü güçlendirmiş; barış içinde yaşama, birlik ve beraberliğimize sahip çıkma kararlılığımızın bir nişanesi olmuştur. Bununla birlikte, ülkemizi uluslararası alanda saygın kılan, Türkiye Cumhuriyeti'nin barışçı kimliğini de ortaya koymuş olan Hatay'ın Türkiye'ye katılımı süreci, şüphesiz diplomatik olarak tarihe geçmiş en kıymetli sayfalardan biridir. Nihayetinde 'Kırk asırlık Türk yurdu düşman elinde kalmamıştır.'

Bu düşüncelerle Hatay'ın ana vatana katılmasının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere milli davamız uğruna çaba harcamış ve bugün aramızda olmayan bağımsız Hatay Parlamentosu üyelerine, ana vatana katılma yönünde özgür iradelerini ortaya koyan tüm Hataylı vatandaşlarımıza rahmet, minnet ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Manşet

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