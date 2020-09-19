TBMM Başkanı Şentop'tan Gaziler Günü mesajı Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'tan Gaziler Günü mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Devletimize, milletimize, milli birlik ve kardeşliğimize saldıran düşmanlarımıza göğüslerini siper eden kahramanlarımız sayesinde vatanımızda huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşıyoruz.

TBMM Başkanı Şentop'tan Gaziler Günü mesajı Açıklaması
19.09.2020 12:31 | Son Güncelleme: 19.09.2020 12:34

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Devletimize, milletimize, milli birlik ve kardeşliğimize saldıran düşmanlarımıza göğüslerini siper eden kahramanlarımız sayesinde vatanımızda huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşıyoruz. Bu sebeple medyunuşükranız." dedi.

Şentop, Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gazilerin, "vatanı, milleti, devleti ve mukaddes değerleri korumak için canlarını ortaya koyanlar" olduğunu belirten Şentop, "Onlar, milletler camiasında hür ve bağımsız bir şekilde yaşamamızı borçlu olduğumuz fedakar insanlarımız. Bu sebeple hepsiyle gurur duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Gazilerin, "canlarıyla imtihan edilen yiğitler, görevlerini milli ve manevi değerlere duydukları aşkla yapan kahramanlar" olduğunu vurgulayan Şentop, şunları kaydetti:

"Devletimize, milletimize, milli birlik ve kardeşliğimize saldıran düşmanlarımıza göğüslerini siper eden kahramanlarımız sayesinde vatanımızda huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşıyoruz. Bu sebeple medyunuşükranız. Allah onlardan razı olsun. Canlarını feda etmeyi göze alarak yaptıkları hizmetlerin bedelini ödeyemeyeceğimizi biliyoruz. Sakarya Zaferi sonrasında Meclisimizin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 'Gazilik' ve 'Mareşallik' unvanı verildiği güne ithafen kabul edilen bugün vesilesiyle bütün gazilerimizin Gaziler Günü'nü kutluyorum. Geçmişten günümüze kadar vatanımız, milletimiz ve mukaddes değerlerimiz için gazilik payesine erişen bütün büyüklerimizi, kardeşlerimizi minnet ve şükranla anıyorum."

Kaynak: AA

AA Editörü - Sinan Uslu
Sinan Uslu
AA Editörü

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