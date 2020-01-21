TBMM Başkanı Şentop'tan FETÖ komisyonu değerlendirmesi

21.01.2020 16:27 | Son Güncelleme: 21.01.2020 16:32

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Farklı kategori FETÖ'cüler arasında ayrım yapılmıyor. Hangi FETÖ'cü olduğuna bakılmaksızın bir mücadeleyi güvenlik güçlerimiz, istihbarat, yargı kurumlarımız yürütüyor. Bütün ayaklarla ilgili asker, yargı, emniyet vesaire hangi ayakla ilgili olursa olsun, bütün mücadele sürecini emniyet, yargı ekseninde yürütüyoruz" dedi.



TBMM Başkanı Şentop, TBMM'de Azerbaycan Büyükelçiliği tarafından açılan Kanlı 20 Ocak 1990 Olaylarının 30. Yıl Dönümü Fotoğraf Sergisi açılışına katıldı.



Başkan Şentop, FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin komisyon kurulması tartışmalarına ilişkin soruya, 17-25 Aralık'ta başlayan, 15 Temmuz sonrasında da devam eden mücadelenin çok titiz bir şekilde yürütüldüğüne dikkat çekerek, "Burada farklı kategori FETÖ'cüler arasında ayrım yapılmıyor. Hangi FETÖ'cü olduğuna bakılmaksızın bir mücadeleyi güvenlik güçlerimiz, istihbarat, yargı kurumlarımız yürütüyor. Bütün ayaklarla ilgili asker, yargı, emniyet vesaire hangi ayakla ilgili olursa olsun, bütün mücadele süreci emniyet, yargı ekseninde yürütüyoruz. Siyasi ayak için ayrı bir mecraya gerek var mı diye soruyorum. Bu mücadeleyi de siyasi ayakla ilgili kurumlarımız yürütüyor. Nitekim bununla ilgili yakalananlar var, mahkum olanlar var. Demek ki bu olağan akışı içerisinde devam ediyor" değerledirmesini yaptı.



Meclisin devreye girmesine ilişkin soru üzerine ise Şentop, "Diğer bütün ayaklarıyla ilgili mücadele bu şekilde yürütülmüş olsaydı, olabilir. Bu konuda eksik olduğunun kanaatinde değilim. Kendi boyutları içerisinde yeri jenerasyon terör örgütüne dönüşen bu yapıyla ilgili mücadele yürütülüyor. Emniyet ve yargı eksenli mücadelenin yürütülmesi ve titizlikle sürdürülmesi gerektiği kanaatindeyim" şeklinde konuştu.



Darbe Komisyonu raporunun yayınlanmadığını hatırlatan gazeteciye ise Şentop, "Böyle bir komisyon kuruldu. Komisyon hazırlamış olduğu bir metin, komisyon raporu olarak Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Fakat daha sonra komisyonun üzerinde mutabık kalmadığı hususların bulunduğuna dair komisyonun CHP'li üyeleri tarafından itiraz yapılıyor, Meclis Başkanlığı'na veriliyor. Komisyon'da çalışmalar, müzakereler yürütülüyor, nihayetinde komisyonun çoğunluğunun kabul etmiş olduğu bir görüş vardır, görüş doğrultusunda rapor hazırlanıyor. Gerek çoğunluğun savunduğu fikirler gerekse sayıca azınlıkta kalmış olanların savunduğu fikirler, tartışmalar metin içerisinde yer alıyor. Bu metin muhalif üyelere veriliyor, bu üyeler muhalefet şerhi yazıyorlar. Komisyonun raporu nihai görüşünde herkes mutabık değil ama ana metnin, muhalefet şerhi konusunda komisyon mutabık oluyor. Muhalefet şerhi yazmamız için verilen metin ile nihai metin aynı değil iddiası var. Meclis Başkanı itiraz üzerine bu metni iade ediyor. Bu süre içinde üzerinde mutabık kalınan metin çıkmadığı için rapor verilemiyor, seçim sürecine girildiği için kadük hale geliyor. Anayasa ve iç tüzüğe göre usullere uygun olarak teşekkül etmiş, tamamlanmış bir raporun bulunmaması nedeniyle Meclis basamaz" yanıtını verdi.



TBMM'nin çalışma temposunun yoğun olduğunu söyleyen Şentop, çalışmalara ayak uydurduklarını ifade etti. Şentop, 100. Yıl etkinlikleri nedeniyle yurt dışı seyahatlerini ertelediklerini belirterek, ailesiyle gelecek haftayı geçireceklerini kaydetti.



Şentop, belgeseller ve almanak düşüncesinin olduğunu söyleyerek, "Parlamento eksenli 100 yılı içeren, her bir yılı bir cilt olmak üzere bir almanak uygulaması yaptırıyoruz. Uluslararası sempozyum çalışmaları var. Bir kısmı 23 Nisan bir kısmı 2020 yılı içinde yapılacak" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA