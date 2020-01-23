TBMM Başkanı Şentop'tan eski Başbakan Davutoğlu'na dokunulmazlık cevabı
TBMM Başkanı Şentop, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun dokunulmazlık açıklamasıyla ilgili, "Dokunulmazlığın kaldırılması, dosyası Meclise intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusuydu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı." dedi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "2018 yılında Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili" açıklamasına yanıt verdi.
Şentop, "Davutoğlu'nun dokunulmazlık dosyalarının kaldırılmasına ilişkin bazı eleştirileri oldu. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, siyasi polemiklere girmek istemediğini söyleyerek yanıt verdi. Euronews.com'da Görüntüle