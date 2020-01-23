TBMM Başkanı Şentop'tan eski Başbakan Davutoğlu'na dokunulmazlık cevabı
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TBMM Başkanı Şentop'tan eski Başbakan Davutoğlu'na dokunulmazlık cevabı

TBMM Başkanı Şentop, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nun dokunulmazlık açıklamasıyla ilgili, "Dokunulmazlığın kaldırılması, dosyası Meclise intikal eden milletvekilleri bakımından söz konusuydu. 550 milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmadı." dedi

23.01.2020 13:19 | Son Güncelleme: 23.01.2020 13:19
TBMM Başkanı Şentop'tan eski Başbakan Davutoğlu'na dokunulmazlık cevabı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, eski Başbakan ve Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "2018 yılında Milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili" açıklamasına yanıt verdi.


Şentop, "Davutoğlu'nun dokunulmazlık dosyalarının kaldırılmasına ilişkin bazı eleştirileri oldu. Bu eleştirileri nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, siyasi polemiklere girmek istemediğini söyleyerek yanıt verdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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