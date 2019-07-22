TBMM Başkanı Şentop'tan Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türk milletinin var olma mücadelesindeki kararlılığını gösterdiği bu tarihi kongrede alınan 'Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekun kendisini savunacak ve direnecektir' kararı, bugünü tanzim ve yarını inşa etme gayretimizin temelinde yer almayı sürdürecektir" dedi.

Şentop, Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Şentop, mesajında Milli Mücadele tarihinin hayati aşamalarından olan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde Türkiye

Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı Erzurum Kongresi'nin 100. yıl dönümünü idrak etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, "İşgal ve istila tehdidi karşısında Milli Mücadele ruhunu yükseltmeyi en asli vazifesi sayan milletimizin 100 yıl önce ortaya koyduğu basiretin görünür, cesaretin hissedilir olduğu ve 'istiklal-i tam' iradesinin ilan edildiği Erzurum Kongresi, gerçekleştiği günden itibaren tarihimize şekil veren bir dönüm noktası olmuştur. Türk milletinin var olma mücadelesindeki kararlılığını gösterdiği bu tarihi kongrede alınan 'Her türlü yabancı işgal ve müdahalesine karşı millet topyekun kendisini savunacak ve direnecektir' kararı, bugünü tanzim ve yarını inşa etme gayretimizin temelinde yer almayı sürdürecektir" dedi.

Şentop şunları kaydetti:

"19 Mayıs'ta Samsun'da ilk adımı atılan, Amasya'da, Erzurum'da, Sivas ve nihayet bütün Anadolu'da başlayan var olma mücadelesinin gurur verici başarısını, bugün ve gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz. Asil milletimiz 100 yıl önce verdiği verdiği istiklal mücadelesinden aldığı ilham ile bugün de geleceğine ümitle bakmaktadır. Türkiye Devleti bugün milleti ve dünya için sözü olan bir umudun adıdır. Bu sebeple her geçen gün gelişen büyük ve güçlü Türkiye idealimiz bizlerin çalışma azmini arttırmaktadır. Bu şuur ve inançla 100 yıl önce 'istiklal-i tam' şiarını yükselten Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını bu topraklardaki varlığımızın muhkem kalesi Erzurum'da milli hattı kurmak için öne çıkan Süleyman Necati Bey, Cevad Bey, Hüseyin Avni Ulaş, Hoca Raif Efendi ve Kazım Karabekir Paşa başta olmak üzere bütün vatanperverleri ve kahraman Erzurumluları rahmetle, minnetle ve şükranla anıyor, Milli Mücadele ruhuna sadakatin millet olarak en temel kılavuzumuz olduğunu bir kez daha ilan ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA