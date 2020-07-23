TBMM Başkanı Şentop'tan 'Erzurum Kongresi' mesajı
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TBMM Başkanı Şentop'tan 'Erzurum Kongresi' mesajı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 101'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Milli mücadele yıllarında kendini ortaya koyan yüksek şuur, bugün de bizlere ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaya devam etmektedir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Erzurum Kongresi' mesajı
23.07.2020 12:16 | Son Güncelleme: 23.07.2020 12:16

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum Kongresi'nin 101'inci yılı nedeniyle yayımladığı mesajda, "Milli mücadele yıllarında kendini ortaya koyan yüksek şuur, bugün de bizlere ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaya devam etmektedir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi'nin 101'inci yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Milli Mücadele'nin teşkilatlı bir yapıya bürünmesinde ve Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinde önemli aşamalarından biri olan Erzurum Kongresi'nin, 'milli mücadeleyi zafere götüren istiklal-i tam ruhunu inşa etmede engin bir ufuk olduğunu' belirterek, şunları kaydetti:

"19 Mayıs Samsun, 24-25 Mayıs Havza ve Amasya Tamimlerinden sonra Kurtuluş Savaşı'nın en önemli adımlarından birini oluşturan Erzurum Kongresi, her biri birer ölümsüz meşale, hüviyet, kabiliyet ve kutsiyette olan delegeleri ile birlikte, milletimizin kendi kaderine ve özgürlüğüne sahip çıkmak için gösterdiği mücadelenin ve Meclisimizin açılışına giden yolun mihenk taşını oluşturmuştur. Kongre'nin ilan edilmesinden bir yıl önce, ağır bir Ermeni mezalimine sahne olan Erzurum, bu işgal ve mezalimin sonucunda, 'ölümün kesin zaferini ilan ettiği' bir şehir haline gelmişti. Fakat yine Erzurum'da ortaya konan; mücadeleyi zafere ulaştıran o yüksek şuur, kararlılık, şecaat ve azim, vatanı benzer bir ölüme, yok oluşa mahkum etmek isteyen tasallutu kesin ve dönülmez bir şekilde akamete uğratmıştır."'GÜÇ KATMAYA DEVAM ETMEKTEDİR'Erzurum Kongresi ile birlikte, milletin ortak rıza ve inancı ile topyekün bir mücadele başlattığını ve İstiklal Savaşı'nın zaferle taçlandığını belirten Şentop, şu ifadelere yer verdi:

"Milli mücadele yıllarında kendini ortaya koyan yüksek şuur, bugün de bizlere ilham kaynağı olmaya ve geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaya devam etmektedir. Birlik ve beraberliğimizden asla ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürmek ise vazifemiz ve geleceğe yürüyüşümüzde en büyük gücümüzdür. Bu duygu ve düşünceler ile, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle yad ediyorum."


Kaynak: DHA

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