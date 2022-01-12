TBMM Başkanı Şentop'tan, Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu

TBMM Başkanı Şentop'tan, Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu ederek başsağlığı diledi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu ederek başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Şentop, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın babası Mehmet Kara'yı telefonla aradı. Şentop, telefonda görüştüğü baba Mehmet Kara'ya taziye dileklerini iletti.


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