TBMM Başkanı Şentop'tan, Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu ederek başsağlığı diledi.
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ailesine taziye telefonu ederek başsağlığı diledi.
TBMM Başkanı Şentop, geçtiğimiz gün hayatını kaybeden tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın babası Mehmet Kara'yı telefonla aradı. Şentop, telefonda görüştüğü baba Mehmet Kara'ya taziye dileklerini iletti.
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
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