TBMM Başkanı Şentop'tan, Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı Açıklaması

09.01.2021 20:35 | Son Güncelleme: 09.01.2021 20:38
TBMM Başkanı Şentop'tan, Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya'da düşen uçakta hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Endonezya'da bir yolcu uçağının düşmesi sonucunda çok sayıda can kaybının meydana geldiğini öğrenmekten derin üzüntü duydum. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, acılı yakınlarına ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alper Atalay

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