TBMM Başkanı Şentop'tan Emniyet Genel Müdürü Aktaş'a kutlama mesajı Açıklaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıldönümü dolaysıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a kutlama mesajı gönderdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıldönümü dolaysıyla Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'a kutlama mesajı gönderdi.

Şentop, mesajında, dönemin ihtiyaçları doğrultusunda kurulan ve devletin en eski kurumlarından biri olan emniyet teşkilatının, kanunlarla belirlenen yetki ve sorumluluklar doğrultusunda görevini en güzel şekilde yerine getirdiğini belirtti.

Türkiye'nin ve tüm dünyanın karşı karşıya olduğu koronavirüs salgınından korunmak için alınan tedbirlerin uygulanmasında en ağır görevlerden birini de emniyet teşkilatının yürüttüğünün altını çizen Mustafa Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin ve milletimizin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için her zaman en ön safta mücadele eden emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 175'inci yılını kutluyorum. Bütün mensuplarıyla vatandaşlarımızın evine hizmet götürecek kadar alicenap duygularla hizmet veren emniyet teşkilatımızı kuruluş yıldönümü vesilesiyle bir kez daha takdir ve tebrik ediyorum. Salgına maruz kalma riskini göze alarak görevlerini en iyi şekilde yerine getirerek devletimize duyulan güven hissini pekiştirmeleri sebebiyle emniyet teşkilatımızın bütün mensuplarına ayrıca teşekkür ediyorum.

65 yaş üzeri vatandaşlarımıza ve 20 yaş altı gençlerimize sokağa çıkma yasağı getirilen ve diğer vatandaşlarımızdan da gönüllü olarak evlerinde kalmaları çağrısı yaptığımız zorlu günlerde sergilediğimiz birlik ve dayanışmanın millet olma şuurumuzu güçlendirdiğine inanıyorum. Salgın hastalıkla mücadelede Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen tedavi çalışmalarının en kısa sürede netice vermesini diliyorum.

Bu süreçte büyük bir feragat ve fedakarlık duygusuyla görevini yerine getiren Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175'inci yılını bir kez daha kutluyorum. Milletimize hizmet etmek ve asayişi temin etmek gayesiyle görevini yaparken şehit düşen bütün polis kardeşlerime Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA