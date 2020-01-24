TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ açıklaması

24.01.2020 22:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:01

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'daki depremle ilgili açıklama yaptı.



Şentop, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Elazığ/Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalar ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz." - ANKARA

Kaynak: İHA