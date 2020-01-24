TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Elazığ'daki depremle ilgili açıklama yaptı.

24.01.2020 22:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 23:01
TBMM Başkanı Şentop'tan Elazığ açıklaması

Büyük Millet Meclisi Başkanı , 'daki depremle ilgili açıklama yaptı.


Şentop, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:


"Elazığ/Sivrice merkezli depremden etkilenen bütün illerimizdeki vatandaşlarımıza, Türkiye'ye geçmiş olsun. Deprem sonrasında bölgedeki tespit ve çalışmalar ilgili tüm kuruluşlarımız tarafından süratle yürütülmektedir. Can kaybının artmaması en büyük temennimiz." - ANKARA

Kaynak: İHA
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