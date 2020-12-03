TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Engelliler Günü Mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan "#3AralıkDünyaEngellilerGünü" hashtag'i ile yaptığı paylaşımda, "Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir hayatı hep birlikte inşa edeceğiz. Sadece bir gün değil her gün yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen