TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Engelliler Günü Mesajı
03.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:22
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan "#3AralıkDünyaEngellilerGünü" hashtag'i ile yaptığı paylaşımda, "Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir hayatı hep birlikte inşa edeceğiz. Sadece bir gün değil her gün yanınızdayız." ifadelerini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen