TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Engelliler Günü Mesajı
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TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Engelliler Günü Mesajı

03.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 03.12.2020 12:22
TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Engelliler Günü Mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan "#3AralıkDünyaEngellilerGünü" hashtag'i ile yaptığı paylaşımda, "Sevgi, dayanışma ve empati ile engelsiz bir hayatı hep birlikte inşa edeceğiz. Sadece bir gün değil her gün yanınızdayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen

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