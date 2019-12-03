TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Engelliler Günü mesajı
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TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Engelliler Günü mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Hepimizin yapamadığı bir şey vardır.

03.12.2019 17:56 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:56
TBMM Başkanı Şentop'tan Dünya Engelliler Günü mesajı

TBMM Başkanı , "Hepimizin yapamadığı bir şey vardır. Aslolan, yapabildiklerimizin anlam sınırlarını genişletmek; iyiye, güzele bir pencere açmak, güneşi içeri alabilmektir." dedi. 3 Aralık dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımlayan Şentop, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hepimizin yapamadığı bir şey vardır. Aslolan, yapabildiklerimizin anlam sınırlarını genişletmek; iyiye, güzele bir pencere açmak, güneşi içeri alabilmektir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü azim, kararlılık duygularıyla kutluyor, engelli kardeşlerimi saygıyla sevgiyle selamlıyorum."

Kaynak: AA
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