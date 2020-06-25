TBMM Başkanı Şentop'tan 'dönem sonu' yemeği
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TBMM Başkanı Şentop'tan 'dönem sonu' yemeği

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divan üyeleri ile 'dönem sonu" yemeğinde bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop'tan 'dönem sonu' yemeği
25.06.2020 16:35 | Son Güncelleme: 25.06.2020 16:40

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divan üyeleri ile 'dönem sonu" yemeğinde bir araya geldi. Şentop, "Ben böyle bir arada olmamızı, bilhassa dönem sona erdiği için arzu ettim" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 100'üncü Yıl Bahçe Lokantası'nda Başkanlık Divan üyeleri için yemek düzenledi. Yemekten önce bahçede ıhlamur ağacı dikip, can suyu veren Şentop, lokantada incelemelerde bulundu. Şentop, yemekte yaptığı konuşmasında, "Ben böyle bir arada olmamızı, bilhassa dönem sona erdiği için arzu ettim. Bir nevi tabiri caizse, dönemin veda yemeği. 16 aydır görevdeyim, birlikte çalışmalar yürüttük. Zaman zaman tartıştığımız, anlaşamadığımız dönemler olmuştur. Ama 12 Temmuz itibariyle, bu 2 yıllık ilk dönemini, yasama döneminin tamamlamış oluyoruz. Ondan sonra yeni bir dönem. Devam edecek arkadaşlarımız olur, olmaz. Ama dönem itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. Bu sebeple birlikte birarada olalım, birlikte yemek yiyelim diye düşündüm" dedi.


Kaynak: DHA

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