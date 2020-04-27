TBMM Başkanı Şentop'tan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'tan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın şahsına ve onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek "Hukuk adına konuştuğunu iddia edenlerin, liyakat ve samimiyetten yoksunlukları apaçık ortadadır.

27.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:06
TBMM Başkanı Şentop'tan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın şahsına ve onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek "Hukuk adına konuştuğunu iddia edenlerin, liyakat ve samimiyetten yoksunlukları apaçık ortadadır." dedi.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara Barosunun, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Çağlar üstü olan insani değerler ve hakikatlere düşmanlığın karanlık tarihinin, insanlık kadar eski olduğuna işaret eden Şentop, "İnanç alanında da siyasette de hukukta da her yeni düşünce, kendisine yüzyıllar öncesinden dayanaklar bulur." ifadesini kullandı.

Milletin değerlerine karşı düşmanlığın ve bu değerleri tahfif etme hafifliğinin yeni olmadığına dikkati çeken Şentop, "Geçen zamanı delil göstererek İslam'a saldıran provokatif zihniyet, kadim İslam düşmanlığının zavallıca bir tezahürü olduğunu fark edecek bilgi temelinden de mahrumdur." değerlendirmesinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın şahsına ve özellikle onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınadığını vurgulayan Şentop, hukuk adına konuştuğunu iddia edenlerin, liyakat ve samimiyetten yoksunlukları apaçık ortadadır. Eleştiri hakkı hiç kimseye hiçbir zaman milletimizin inandığı değerleri kendi sığ zaviyesinden bile olsa tahfif ve tahkir etme hakkı vermez. Çağları aşan hakikatlere ve değerlere sahip olmakla daima iftihar ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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