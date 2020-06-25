TBMM Başkanı Şentop'tan Divan üyelerine dönem sonu yemeği
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TBMM Başkanı Şentop'tan Divan üyelerine dönem sonu yemeği

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Divan üyeleri ile dönem sonu yemeğinde bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Divan üyelerine dönem sonu yemeği
25.06.2020 15:41 | Son Güncelleme: 25.06.2020 15:44

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Divan üyeleri ile dönem sonu yemeğinde bir araya geldi.

100. Yıl Bahçe Lokantası'ndaki yemekten önce bahçeye ıhlamur ağacı diken ve can suyu veren Şentop, divan üyeleriyle birlikte lokantada incelemelerde bulundu, mutfak bölümünde aşçıları ziyaret etti. Divan üyeleriyle yaptığı toplantı öncesinde konuşan Mustafa Şentop, daha önceki dönemde 100. Yıl Bahçe Lokantası'nın faal olduğunu hatırlatarak kendisine bu tesisin yeniden hizmete açılmasına ilişkin çok talep geldiğini aktardı. Şentop, Meclis'te konukları ağırlamak için kapsamlı bir mekan bulunmaması nedeniyle bu lokantayı hizmete açtıklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir arada olmayı, bilhassa dönem sona erdiği için arzu ettim. Tabiricaizse dönemin veda yemeği. 16 aydır görevdeyim, birlikte çalışmalar yürüttük. Zaman zaman tartıştığımız, anlaşamadığımız dönemler olmuştur ama 12 Temmuz itibarıyla bu 2 yıllık ilk dönemi, yasama dönemini tamamlamış oluyoruz. Ondan sonra yeni bir dönem. Devam edecek arkadaşlarımız olur, olmaz ama dönem itibarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bir de haklarımızı helal edelim diye bir araya gelmeyi arzu ettim. Hakkınızı helal edin. Ben de helal ediyorum."

Söz konusu yemekle lokantanın yeniden hizmete açıldığını belirten Şentop, hayırlı olması temennisinde bulundu. Meclis Başkanı Şentop, katılımcılara fesleğen ve çam fidesi hediye etti.

100. Yıl Bahçe Lokantası

İnşa edildiği alandaki mevcut ağaçları koruyacak şekildi tasarlanan lokantanın içinde ağırlıklı olarak ahşap malzeme kullanıldı. Akustiğe önem verilen lokanta, engelli ziyaretçiler için erişilebilirlik standartlarına uygun tasarlandı.

Peyzaj çalışmaları kapsamında 470 metrekarelik bahçesine, otomatik sulama sistemi kurularak çimlendirme yapıldı. Mevcut şelale, bahçenin tasarımına uygun şekilde revize edilerek çalışır hale getirilirken, çınar, meşe, ıhlamur, iğde mazı ve ceviz ağaçları korundu.

Bahçeye, farklı türlerde 368 ağaçla birlikte 10 bin 800 bitki, çalı ve çiçek ekimi gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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