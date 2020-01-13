TBMM Başkanı Şentop'tan Denktaş'ı anma mesajı

13.01.2020 16:10 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:10

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 8. yılında saygı ve rahmetle andı.

Şentop, Twitter'daki paylaşımında, "Adı Kıbrıs davasıyla özdeşleşmiş olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı ölümünün 8. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA