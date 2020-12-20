TBMM Başkanı Şentop'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı

20.12.2020 23:45 | Son Güncelleme: 20.12.2020 23:50
TBMM Başkanı Şentop'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımızın abisi merhum Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan'ın, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün aile fertlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

Mustafa Şentop, başka bir paylaşımında, geçmiş dönemlerde AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları'nda görev alan Serpil Sevil'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Serpil kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman

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