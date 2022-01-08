TBMM Başkanı Şentop'tan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yanıt Açıklaması

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Meclis Başkanlığının günlük siyasi polemiklerin içerisinde bu şekilde malzeme yapılmasından rahatsızlık duyuyorum." dedi.

Şentop, Habertürk TV'de canlı yayınlanan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı Teke Tek programına bağlanarak, Kılıçdaroğlu'nun kendisi ile ilgili ifadelerine yanıt verdi.

Programın başında Kılıçdaroğlu'nun "Ben Milli Eğitim Bakanı'ndan randevu istedim, verilmedi. Bu konuda TBMM Başkanı devreye girmedi çünkü saraydan talimat alıyor." ifadelerini kullandığını belirten Şentop, "Doğrusu ben siyasi partilerin genel başkanlarıyla günlük siyasi polemiğe girmem. Buradan milletimizin doğru bilgilendirilmesi bakımından bu konuya mahsus açıklama yapmak istiyorum." diye konuştu.

TBMM Başkanı sıfatının dışında hukukçu olduğunu, Anayasa ve iç tüzükle ilgili muhtelif dersler verdiğini hatırlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Bir milletvekilinin Anayasa ve iç tüzükten kaynaklanan haklarını, hükümet kurumları, idari kurumlar, bakanlıklar olabilir, bunlarla ilgili olarak iç tüzük ve Anayasa'dan kaynaklanan haklarının neler olduğunu, bu haklarla ilgili sorun yaşandığında Meclis Başkanı'nın ne zaman, nasıl ve hangi enstrümanlarla müdahale edeceğini çok iyi biliyorum. Milletvekillerinin bütün yaptıkları işlerle ilgili olarak her zaman Meclis Başkanı onların yanında, arkasında ve her türlü taleplerini karşılayacak bir merci, bir makam değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Meclis Başkanlığının günlük siyasi polemiklerin içerisinde bu şekilde malzeme yapılmasından rahatsızlık duyuyorum. Bakınız siyasetçilerin, sayın genel başkanların kendilerine göre siyasi planları olabilir, senaryolar olabilir, ondan sonra iletişim stratejisi kurmak isteyebilirler, oyunlar kurabilirler. Ama bu oyunlarda kendileri ve kendileriyle beraber gönüllü olanlar oynayabilir. Bir siyasi partinin kurmuş olduğu bir siyasi planının, projenin, iletişim stratejisinin bir oyuncusu olarak Meclis Başkanı'nı davet etmek, gelmediği, olmadığı, bu oyunun parçası olmadığı zaman da Meclis Başkanı'nı ağır bir şekilde, siyasi tahammülün ve hukukun sınırlarını zorlayan bir şekilde itham etmek yanlıştır. Çok vahimdir."

TBMM Başkanı Şentop, siyasi parti genel başkanlarının istedikleri gibi tartışabileceklerini ve konuşabileceklerini anlatarak, şöyle devam etti:

"Kendilerini başarılı veya başarısız hissettikleri noktada, 'Aman Meclis Başkanı niye benim yanımda değil?' diye de kamuoyunda yanıltıcı açıklamalar yapmasınlar. Ben şunu ifade ediyorum. Zaten Sayın Genel Başkan da bu sözleri söyledikten kısa bir süre sonra 'Ben zaten Milli Eğitim Bakanı'yla görüşmeyi planlamamıştım. Bakanlığın önünde açıklama yapacaktım.' dedi. Meclis Başkanı'ndan böyle bir siyasi çalışmanın bir yerinde yer almasını talep etmek çok yanlıştır. Bunu ifade etmek istiyorum sadece. Başka siyasi tartışmalara girmek istemem. Bulunduğum makam itibarıyla."

"Böyle bir beklentim hiç olmadı"

Şentop'un açıklamaları üzerine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da şunları söyledi:

"Randevu istedim, vermedi. 'TBMM Sayın Başkanı devreye girsin, bana randevu alsın.' böyle bir beklentim hiç olmadı. Böyle bir beklenti asla yanlıştır ve zaten böyle bir şey de söylemedim. Bir milletvekili olarak eğer bir Bakanlığa giderken, sizin önünüze kilit vurulmuş bir kapı çıkarılıyorsa, bunu her şeyden önce TBMM Başkanı'nın, 'Beyler siz ne yapıyorsunuz, bu seçilmiş kişi, siz atanmışların olduğu bir Bakanlığa, bir milletvekili gelebilir, sorusunu sorabilir, görüşme yapabilir. Siz bunu nasıl yapıyorsunuz?' diye sorması gerekirdi. Sormaz. Ben biliyorum Sayın Şentop bunu zaten sormayacaktır. Ama ben, gerçek anlamda parlamentoda başkanlık yapan birisinin, milletvekillerinin hakkını ve hukukunu savunması gerektiğini söylüyorum. Yoksa telefon açsın, benim yerime Sayın Şentop araya girsin, bana randevu alsın böyle bir beklentim yok ve zaten böyle bir beklentim hiç olmadı. Sadece Milli Eğitim değil aynı şekilde vatandaşlarım gelebilirler, randevu almadan gelebilirler diye TÜİK'in kendi internet sitesinde var. Ben TÜİK'e gittim, orada da demir kapı vardı. Sorulmayacak mı, bir kişi sormayacak mı? Nasıl oluyor da bu ülkede seçilmiş bir milletvekili bir devlet dairesine giderken kapısına kilit vurulur."

"Yaptığınız planlamanın bir yerinde malzeme olmadı diye Meclis Başkanı'nı suçlayamazsınız"

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları üzerine de TBMM Başkanı Mustafa Şentop şu değerlendirmede bulundu:

"Bir 'Gerçek Meclis Başkanı' diye bahsediyor, bunu vahim ve hatalı bir ifade olarak görüyorum. Ben gerçek Meclis Başkanı'yım, Anayasa'ya ve iç tüzüğe göre seçildim. TBMM yapılan oylama ile seçildim. Ben gerçek Meclis Başkanı değilsem, Sayın Genel Başkanı'nın da gerçek genel başkan olup olmadığı aynı minval ve yaklaşımla tartışılır. Karşılıklı bu şekilde birbirimizden bahsederken, asgari nezaket, hukuk ve siyaset kuralları içerisinde kalalım. Sayın Genel Başkan daha önce yüzlerce milletvekilinin gittiği, farklı siyasi partilerden, kendi siyasi partisi de dahil olmak üzere, bu dönem boyunca yüzlerce milletvekilinin gittiği, bakanlıkta bakanlar veya başka yetkililerle görüştüğü Bakanlıktan bahsediyoruz. Yaşanan olayın hala çok olağan ve bir milletvekilinin bir bakandan randevu isteyip gittiği ama engellendiği bir durum gibi yansıtılmasını çok yanlış buluyorum. Bu bir çarpıtmadır çok açık söylüyorum ve böyle bir şey olamaz. Çok spesifik ve özel bir şey planlamışsınız yapıyorsunuz, diyecek bir şey yok, buyurun yapın. Hayır 'Meclis Başkanı niye benim yanımda değil, niye sahip çıkmıyor, milletvekili olarak gittim kapılar kapandı.' Hayır. Yüzlerce milletvekili gitmiş, sizin partinizden de gitmiş Bakanlığa. Sordum bunu. Var mı sorun? Herhangi bir milletvekilinin önüne bir engel çıkartıldı mı? Hayır. Siz özel planlama ile iş yapmak istiyorsanız, buyurun yapın ve buna da kimse bir şey demiyor. Ama yaptığınız planlamanın bir yerinde malzeme olmadı diye Meclis Başkanı'nı suçlayamazsınız."

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Son Dakika Haberleri

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