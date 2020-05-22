TBMM Başkanı Şentop'tan Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı mesajı Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'tan Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı mesajı Açıklaması

"Büyük Çerkes Sürgünü'nün 156. yılında yaşanan bu büyük acıyı paylaşıyor, hayatını kaybeden bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum.

TBMM Başkanı Şentop'tan Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı mesajı Açıklaması
22.05.2020 01:11 | Son Güncelleme: 22.05.2020 01:11

"Büyük Çerkes Sürgünü'nün 156. yılında yaşanan bu büyük acıyı paylaşıyor, hayatını kaybeden bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Şentop, sosyal medya hesabından Çerkes Sürgünü'nün 156. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında, 21 Mayıs 1864'de binlerce ailenin kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuk demeden katledildiğini, 1 milyondan fazla Çerkes'in anayurtlarından sürüldüğünü hatırlatan Şentop, "Büyük Çerkes Sürgünü'nün 156. yılında yaşanan bu büyük acıyı paylaşıyor, hayatını kaybeden bütün kardeşlerimizi rahmetle anıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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