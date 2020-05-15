TBMM Başkanı Şentop'tan, Cengiz ve Çebi'ye geçmiş olsun telefonu
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Cengiz ve Çebi'ye geçmiş olsun telefonu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçirdiği ameliyat sonrası taburcu olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TBMM Başkanı Şentop'tan, Cengiz ve Çebi'ye geçmiş olsun telefonu
15.05.2020 20:43 | Son Güncelleme: 15.05.2020 20:43

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçirdiği ameliyat sonrası taburcu olan  Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, geçirdiği ameliyat sonrası hastaneden taburcu olan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.


Kaynak: DHA

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