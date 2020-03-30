TBMM Başkanı Şentop'tan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına beş maaşla destek
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Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı, Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına beş maaşla destek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına beş maaşla destek verdi.

30.03.2020 23:25 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:25
TBMM Başkanı Şentop'tan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına beş maaşla destek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına beş maaşla destek verdi.

Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi. Şentop, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde, birbirimizi gözeterek, birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız, inşallah. Biz birlikte Türkiye'yiz. Birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın Biz Bize Yeteriz Türkiyem diyerek başlattığı ve öncülük ettiği Milli Dayanışma Kampanyası birlik ve beraberliğimizin somut sonuçlarını ortaya koyacaktır. Kendilerine öncülüğü ve yol açıcılığı için şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına ben de 5 maaşımla katılıyorum. Bu zor günleri birlik ve dayanışma içinde aşacağız inşallah." - ANKARA

Kaynak: İHA

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