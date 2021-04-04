TBMM Başkanı Şentop'tan bildiri tepkisi Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'tan bildiri tepkisi Açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop'tan bildiri tepkisi Açıklaması

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere ilişkin, "Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere ilişkin, "Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" dedi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.4.2021 02:28:15. #1.14#
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