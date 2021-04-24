TBMM Başkanı Şentop'tan Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına tepki
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TBMM Başkanı Şentop'tan Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına tepki

TBMM Başkanı Şentop'tan Biden'ın 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasına tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biden'ın 1915 olaylarıyla alakalı açıklaması, tarihi ve hukuki hiç bir kıymeti olmayan ilkel siyasi hesapların ürünü bir açıklamadır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Biden'ın 1915 olaylarıyla alakalı açıklaması, tarihi ve hukuki hiç bir kıymeti olmayan ilkel siyasi hesapların ürünü bir açıklamadır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biden'ın 1915 olaylarıyla alakalı açıklaması, tarihi ve hukuki hiç bir kıymeti olmayan ilkel siyasi hesapların ürünü bir açıklamadır. 1981'deki benzer açıklamanın nasıl Türkiye'ye bir zararı olmamışsa bunun da zararı yoktur; ama Türkiye-ABD ilişkilerini zehirleyecek niteliktedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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